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أخبار مصر

اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاشات نوفمبر

اتحاد نقابات المهن
اتحاد نقابات المهن الطبية 

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم (نقابة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين الصيادلة) عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة نوفمبر عن أشهر ( أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ) 2024، للأعضاء  وورثتهم، من اليوم وغدًا.

 

اتحاد نقابات المهن الطبية 

وأكد علاء أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم بلغ حوالى 121688 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة المعاش حوالى 520 مليون جنيه، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد ( مصر – الأهلى – الأسكندرية ) على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

 

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وأشار إلى أن إدارة النظم والمعلومات قامت بإرسال أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات للتنويه عن صرف المعاش اليوم، ويقدم اتحاد نقابات المهن الطبية معاشًا لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية: 

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.
2- خطاب من أحد بنوك “مصر - الأهلى- الأسكندرية” بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).
3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.

 

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