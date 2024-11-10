الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

رئيس مركز أرمنت بالأقصر يبحث مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

عقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، بالبر الغربي لمحافظة الأقصر اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

التعدي على الأراضي الزراعية 

وقدم الاجتماع عدة توصيات وهي ضرورة الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد والتصدى بكل حسم لمواجهتها وكذلك تواجد كل معدات الحملة في استعداد تام لمواجهة التعديات في أى وقت، وضرورة تضافر الجهود بين الإدارة الزراعية والوحدة المحلية للقضاء علي تلك التعديات.

كما ناقش رئيس مدينة أرمنت سير العمل بملفات التصالح  والمتغيرات المكانية للوقوف على ما تم تنفيذه والمعوقات التى تعوق العمل في ملفات التصالح.

وحضر الاجتماع كلا من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز،  والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير المتغيرات المكانية بالمحافظة،  ومديري الوحدات الزراعية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى ووحدة المتغيرات المكانية بالمركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولى التنظيم ومديرى مرافق أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط بالمركز.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل للتصدي ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها فى المهد.

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الأقصر رئيس مركز ومدينة أرمنت التعديات علي الاراضي الزراعية أرمنت إزالة التعديات الموجة 24 لإزالة التعديات

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