علق خيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي، اليوم الأحد،على فشل فريقه موسم 2024 مع الفريق الذي يقوده ليونيل ميسي، بعد الإقصاء المفاجئ من الدور الأول لتصفيات الدوري الأمريكي، على يد أتلانتا يونايتد.

أول تعليق من مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي



وقال مارتينو خلال مؤتمر صحفي، عقب مباراة أتلانتا يونايتد: "لم نحقق النجاح هذا الموسم، بعد الخروج من ربع نهائي تصفيات القسم الشرقي".

وأضاف: "حدثت أمور جيدة، وأخرى سيئة.. حينما يتأمل المرء كيف كانت الأمور في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، سيتأكد من وجود تقدم فيما يتعلق بالنادي، وليس الفريق فحسب".

واستدرك: "أما من حيث التوقعات في هذه التصفيات، فبالطبع لم نكن موفقين".

وسقط إنتر ميامي مساء أمس (2-3) على أرضه، أمام أتلانتا يونايتد، ليخسر في إجمالي المواجهات (1-2).

وقال مارتينو: إن لاعبيه يشعرون "بالسوء والحزن"، داخل غرف خلع الملابس، بعد هذا الإحباط المفاجئ والكبير.

واختتم: "نشعر بذلك عندما تكون هناك توقعات عريضة، ويعجز الفريق عن تحقيقها.. اعتدنا في المراحل الأخيرة من هذا العام تحقيق الأهداف، التي كنا قد وضعناها، إلا أننا أخفقنا في أهمها".

وكان إنتر ميامي هو الفريق الأفضل خلال الموسم الاعتيادي، وحقق رقمًا قياسيًّا من النقاط (74).

في المقابل، أنهى أتلانتا يونايتد الموسم في المركز التاسع بجدول القسم الشرقي، برصيد 40 نقطة، وتأهل إلى الأدوار النهائية عبر بوابة الملحق (وايلد كارد)، حيث حقق المركز الثامن.