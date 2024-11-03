ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي أمام أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي

أعلن تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، التشكيل الأساسي لمباراة أتالانتا يونايتد، في إطار مرحلة نهائيات بطولة الدوري الأمريكي، نسخة 2024.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لـ إنتر ميامي في مباراة اليوم.

ويستضيف ملعب "مرسيدس بنز" مباراة الفريقين في إطار مرحلة إياب دور الـ16 من نهائيات موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

تشكيل إنتر ميامي أمام أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي



حراسة المرمى: كالندر.

خط الدفاع: أفيليس، هيكتور مارتينيز، نواه ألن.

خط الوسط: وايجاندت، برايت، ريدوندو، جوردي ألبا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، دييجو جوميز.

البدلاء: روخاس، كامبانا، دوس سانتوس، ريان سيلور، روبوت تايلور، يوليان جرسل، كريماسكي، نيجري، سندرلاند.

كان إنتر ميامي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، حيث سجل لويس سواريز وجوردي ألبا هدفي الفريق.