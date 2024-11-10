تجديد حبس عاطلين وسيدة بتهمة حيازة كوكتيل مواد مخدرة في المطرية

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطلين وسيدة لاتهامهم بحيازة كمية من مخدري "البودر، الآيس" وفرد خرطوش، 1550 قرصًا مخدرًا لعقارى "أموتريل، تامول 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين وسيدة بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ترويج المواد المخدرة.

وبضبط المتهمين عثر بحوزتهم علي كمية من مخدري "البودر، الآيس" وفرد خرطوش، 1550 قرصًا مخدرًا لعقارى "أموتريل، تامول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.