تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 11 كيلو حشيش في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو بمدينة بدر 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.