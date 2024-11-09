تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 11 كيلو حشيش في بدر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو بمدينة بدر 15 يومًا علي ذمة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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