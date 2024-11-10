بالتزامن مع فوز ترامب برئاسة أمريكا، طرح فيلم The Apprentice على المنصات الرقمية

THE APPRENTICE، طرح منذ ساعات، فيلم THE APPRENTICE، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بالتزامع مع فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا.

ترامب يقاضي صناع فيلم THE APPRENTICE

وكان محامو الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، أصدرو منذ عدة أشهر خطاب وقف، وكف، لمحاولة منع إصدار فيلم 'THE APPRENTICE'، في صالات السينما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحاول ترامب، منع عرض فيلم THE APPRENTICE، بسبب تشويه صورته ـ علي حد تعبيره-، حيث يصور الفيلم، "ترامب"، وهو يتعاطى الأمفيتامينات لإنقاص الوزن، ويخضع لعملية شفط الدهون، ويجري جراحات تجميلية، بالإضافة إلى اغتـصاب زوجته الأولى الراحلة "إيفانا".

كما اعلن محامو دونالد ترامب، عن مقاضاة، صناع فيلم The Apprentice.

عرض فيلم The Apprentice في كان

فيلم The Apprentice عرض لأول مرة، خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتدور أحداثه، عن كيف بدأ دونالد ترامب الشاب، أعماله العقارية في نيويورك، خلال السبعينيات والثمانينيات، ليكون ثروة طائلة.

تفاصيل فيلم The Apprentice

فيلم The Apprentice، من إخراج المخرج الإيراني، علي عباسي ويشارك في بطولته، سيباستيان ستان في دور دونالد ترامب، والممثل جيريمي سترونج، ويقدم دور المحامي والمدعي العام روي كوهن، فيما تقدم ماريا باكالوفا دور زوجته إيفانكا ترامب.