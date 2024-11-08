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حوادث

حبس صاحب مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس فى المعصرة

حبس صاحب مصنع لتصنيع
حبس صاحب مصنع لتصنيع مخدر الاستروكس فى المعصرة

 قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس عنصر اجرامي خطير لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر وترويجها، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط عنصر إجرامى؛ بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر وترويجها.


وعثر وبحوزته (6 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع مخدر الإستروكس).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.


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نيابة المعصرة مدير أمن القاهرة قسم شرطة المعصرة النيابة العامة

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