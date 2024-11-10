الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 41 فلسطينيًّا نصفهم أطفال في قصف إسرائيلي على منزلين في مدينة غزة وجباليا البلد.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43552، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًّا، وإصابة 81 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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