الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس هيئة السكك الحديدية يتابع التشغيل وتنفيذ تعليمات الحركة

قطارات السكك الحديدية،
قطارات السكك الحديدية، فيتو
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تابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إجراءات التشغيل على كافة خطوط  السكك الحديدية على مدار الساعة، لضمان تنفيذ كافة تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إى تى سى”، والالتزام بالسرعات المقررة.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ إي تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية المهندس محمد عامر رئيس الـهيئة القومية للسكك الحديدية

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