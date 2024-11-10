الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

هطول أمطار متوسطة في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية  صباح اليوم أمطارًا تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شرق وغرب المحافظة.

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ودفعت شركة الصرف الصحى بسيارات الصرف والبدلات فى كافة التمركزات لكسح أي تراكمات لمياه الأمطار فى الميادين العامة. 

وعقد اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا بقيادات قطاعات الشركة المختلفة "التشغيل الصيانة، المعالجة، التأمين الفني، التخطيط، العمليات والخط الساخن" ؛ لمناقشة موقف المحطات والمشروعات واستعدادات الشركة لموسم الشتاء، استعدادًا لاستقبال النوة القادمة.

وتم استعراض نسب إعادة التطهير وموقف محطات التشغيل والصيانة والمعالجة والحالة الفنية للسيارات والمعدات ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات استراتيجية فصل مياه الأمطار بخلاف الأعمال الجارية من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتأثيرها، والحلول التي يتم اتخاذها؛ لمنع تراكم المياه أو الإسراع في استيعابها في النقاط الساخنة.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق مع الأحياء والجهات التنفيذية، مؤكدًا على ضرورة إعادة التطهير الدوري للشنايش، والبيارات، والمصبات، والمشروعات الجارية بالمحافظة، وضرورة المتابعة اللحظية مع المقاولين، والاستعداد بإجراءات الشركة في حالة الأمطار حتى الإنتهاء من جميع المشروعات.

وأكد "نافع" على جاهزية واستعداد جميع السيارات والمعدات وانتشارهم بالنقاط الساخنة بالتنسيق مع الأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق مع الري والموارد المائية؛ لمتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة أثناء الأمطار.

وشدد على المتابعة اللحظية مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لرفع حالة الاستعداد فور تلقي إنذار بمنخفض جوي بسقوط أمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخطط الشركة للطوارئ والأزمات.

 

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