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رياضة

الجدول الكامل لجميع مباريات دورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

 حصلت فيتو على الجدول الكامل لجميع مباريات دورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008، التي تنطلق فعالياتها غدا الإثنين على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مواعيد مباريات دورة شمال إفريقيا للناشئين

مواعيد مباريات دورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة، فيتو
مواعيد مباريات دورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة، فيتو

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المغرب

 يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.  

ويخوض منتخب مصر مرانا خفيفا على أحد ملاعب التدريب القريبة من مقر إقامته تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على أن يتضمن تدريبات الجري والإحماء وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة. 

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

 

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات

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