اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخب الناشئين أمام نظيره المغربي بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الناشئين، يعقد اليوم الأحد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أمام نظيره منتخب المغرب، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، في الجولة الإفتتاحية بدورة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

ويحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر للناشئين وليد مهدي المدير الإداري للفريق، ومحمد الصايغ المنسق الاعلامي وعلاء سعيد مدير المهمات

منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المغرب

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الإفتتاحية بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد ملاعب التدريب القريبة من مقر إقامته، على أن يتضمن تدريبات الجري والإحماء وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي غدًا الإثنين 11 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في إفتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

مران منتخب الناشئين أمس السبت، فيتو

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.