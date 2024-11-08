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رياضة

منتخب مصر للناشئين 2008 يؤدي تدريبه الأول بالمغرب (صور)

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب 2008، أدى  منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تدريبه الأول بالمغرب، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب، في بداية مشوار الفراعنة بتصفيات شمال إفريقيا.

واشتمل المران على بعض التدريبات الإستشفائية الخفيفة تحت قيادة الدكتور مجدي وكوك، أخصائي التأهيل، خصوصا بعد رحلة السفر التي استغرقت 5 ساعات.

الكاس يجتمع مع اللاعبين

وعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكاس ومعانيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، جلسة مع اللاعبين، من أجل الحديث عن أهمية جميع اللقاءات والتركيز بشكل جيد.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

بعثة منتخب مصر للناشئين 2008 تصل المغرب

وصلت بعثة منتخب 2008 بقيادة أحمد الكاس، منذ قليل إلى المغرب من أجل المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا.

 

 

الكومي رئيسا لبعثة منتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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