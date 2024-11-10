هل يسافر داري الي النمسا للعلاج ؟ مصدر بالأهلي يرد

الأهلي، أكد مصدر داخل الأهلي أن فكرة سفر أشرف داري مدافع الأهلي إلي النمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على الإصابة في كاحل القدم غير مطروحة.

أضاف: اللاعب ينفذ برنامجا علاجيا بشكل ناجح ويسير بخطي ثابتة في التأهيل وسفره للخارج غير مطروح حتي الآن.

قال مصدر داخل الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري القادمة، حيث سينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية الأسبوع القادم.

أضاف: اللاعب قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ، للتعافي من الإصابة في أسفل عضلات البطن، وبات قريبا من إعلان جاهزيته.

يعود النادي الأهلي لخوض تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة يوم الأحد القادم حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب الفوز على زد بهدف نظيف.

مارسيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من أجل تهنئته على الانضمام للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال مصدر داخل الأهلي أن كولر تنبأ للاعب بعودته إلي اختيارات المنتخب في المعسكر القادم بعد تألقه مؤخرا مع الفريق في السوبر المحلي وايضا بطولة الدوري.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عرض من نادي الزمالك للتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقال: بيرسي تاو لم يتلقى أي عرض رسمي من اي مسؤل داخل نادي الزمالك ولكن هناك وسطاء تحدثوا مع اللاعب في الأمر ولكن الأمر لم يحدث بشكل رسمي من قبل الزمالك.

وأوضح: بيرسي تاو منفتح على جميع العروض ويناقش مستقبله بشكل مستمر مع الشركة المسؤلة عنه ولكن حتى الأن تركيزه في استكمال موسمه الأخير مع الأهلي والأمر يبقي مؤجل لحين اشعار آخر.

وقال: بيرسي تاو لديه عروض شفهية أيضا في بعض الأندية العربية بجانب عروض من جنوب أفريقيا ولكن اللاعب يؤجل البت فيها لحين الاقتراب من فترة الانتقالات الشتوية القادمة والتي يحق له فيها التوقيع لأي نادي دون الرجوع للأهلي.

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الممتاز حيث حصل كولر علي تقرير فني شامل عن الفريق السكندري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.