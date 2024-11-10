الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

كولر يبدأ دراسة الاتحاد السكندري بالفيديو

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

الأهلي، يبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الممتاز، حيث حصل كولر على تقرير فني شامل عن الفريق السكندري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

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