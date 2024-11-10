البداية بالحصري والختام مع الفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتى عبس والتكوير 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الزمر- غافر 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة يوسف 15 ق
45: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد السيد الغيطانى وما تيسر من سورة النحل 15ق
05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالعزيز على فرج وماتيسر من سورة المائدة 30ق
44: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العزيز حربى وما تيسر من سورتى الفرقان والشمس 30ق
50: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد عوض أبو فيوض وما تيسر من سورة البقرة 30ق
30: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة وما تيسر من سورة التوبة 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/محمد عبدالمنعم القيعى 5ق الساعة 14:45
مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورتى الفرقان - الشعراء 28ق
17:06( قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ / محمود حسين منصور وما تيسر من سورة القصص 30ق
18:26( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الحجر 30ق
19:01( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الواقعة 20ق
19:31( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /فتحى المليجى وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /إسماعيل حلمى حجاب وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق
17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى القمر - الرحمن 42ق
15: 24 (مساءً) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد عبد الشافى الكحلى وما تيسر من سورة فاطر 15ق
03:29 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأعراف 30ق
05:18 (بعد الفجر ) للشيخ / على سليم وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق
05:36 (بعد الفجر ) للشيخ / عبدالله عبد الرازق هندى وما تيسر من سورة الإنسان 15ق
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