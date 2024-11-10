الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق بمطعم في سوهاج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمطعم دائرة  قسم شرطة ثان سوهاج حيث تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء حيث تم السيطرة عليه وإخماده وكلفت إدارة البحث بالتحري عن الواقعة.


مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بنشوب حريق فى مطعم دون إصابات 


تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد شريف عبد المحسن رئيس مباحث قسم ثان بتلقيه بلاغا بنشوب حريق جزئي بالمدخنة الخاصة بمطعم " خاص كائن بالطابق الأرضي علي بعقار مكون من ثلاث طوابق [ مطبخ وصالة تقديم الطعام ] ملك المدعو أحمد ع ع ع - سن 34 صاحب مطعم ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية وسبب الحريق تراكم الشحوم والزيوت 


وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق وأن سبب الحريق تراكم الزيوت والشحوم بالمدخنة ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حريق بمطعم سيارة إطفاء قسم شرطة ثان سوهاج مديرية أمن سوهاج نفي الشبهة الجنائية نشوب حريق موقع فيتو قسم شرطة ثان سبب الحريق بمديرية امن سوهاج

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

حبس نجل داعية إسلامي شهير بتهمة حيازة الحشيش

عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم تاريخي ويبعث الأمل

وفاة والدة المذيعة مفيدة شيحة

الدستورية العليا تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية بـ"الإيجار القديم"

مجدي عبد الغني يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث أصوات انفجارات خلال حريق نشب بأحد المخازن بالجيزة

منوعات

المزيد

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads