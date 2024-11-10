السيطرة على حريق بمطعم في سوهاج

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمطعم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج حيث تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء حيث تم السيطرة عليه وإخماده وكلفت إدارة البحث بالتحري عن الواقعة.



مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بنشوب حريق فى مطعم دون إصابات



تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد شريف عبد المحسن رئيس مباحث قسم ثان بتلقيه بلاغا بنشوب حريق جزئي بالمدخنة الخاصة بمطعم " خاص كائن بالطابق الأرضي علي بعقار مكون من ثلاث طوابق [ مطبخ وصالة تقديم الطعام ] ملك المدعو أحمد ع ع ع - سن 34 صاحب مطعم ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية وسبب الحريق تراكم الشحوم والزيوت



وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق وأن سبب الحريق تراكم الزيوت والشحوم بالمدخنة ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

