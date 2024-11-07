حريق بأحد مصانع مدينة سوهاج الجديدة والدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة نشوب حريق فى غرفة بمصنع خاص حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

نشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة دون إصابات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغًا من الأهالى يفيد نشوب حريق محدود بغرفة بمصنع خاص “ ملك ”رافع م ش غ"، 48 عام- صاحب المصنع، مقيم مركز سوهاج وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين انه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات “كمية من مخلفات الورق خاصه بتغليف منتجات المصنع”.

التحقيقات تكشف ماس كهربائي وراء الحريق

وخلال التحقيقات أفاد مالك المصنع بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.