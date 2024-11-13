انطلاق النسخة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليلة..وحسين فهمي: متضامنون مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.. وترميم 10 أفلام من كلاسيكيات السينما

يُعدُ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -الذي تنطلق نسخته الخامسة والأربعون مساء اليوم- أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والأكثر انتظامًا، كما ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وتشهد الدورة 45 التي تُقام خلال الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري مشاركة وعرض 194 فيلمًا من 72 دولة، من بينها: 45 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و119 فيلمًا عروضها الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن 16 ريد كاربت. ومن المقرر أن تكرم الدورة الجديدة ثلاث شخصيات سينمائية مؤثرة من مصر والبوسنة والهرسك، وهم: المخرج يسري نصر الله الذي يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة، والفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، وأيضًا تكريم المخرج دانيس تانوفيتش (رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية).

مناقشة تحديات صناعة السينما

تتضمن الدورة الجديدة أيضًا سلسلة ضخمة من الندوات واللقاءات الفكرية والورش الفنية والثقافية المتعددة التي ستُقام على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ستقدم مجموعة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية وورش العمل التي تغطي موضوعات مثل الإنتاج وتصميم الصوت، وكتابة القصة، والتوزيع، والترويج، كذلك مناقشة تحديات الصناعة، وتوفر منصة لصناع الأفلام العرب للتواصل مع المحترفين حول العالم، ورعاية المواهب الناشئة لتطوير رؤيتهم السينمائية، ومن أبرز تلك اللقاءات: محاضرة حصرية مع المخرج الشهير جاسبار نوي، المعروف بسردياته الجريئة وابتكاراته البصرية في صناعة السينما، وورشة “ترميم أرشيفات الفنانين” بالتعاون مع ديجيتيزد وإلهام شاهين، خالد حميدة، سيلين ستيفاني بوزي، كذلك ندوات للمكرمين في مقدمتهم أحمد عز.

رئيس المهرجان: وضعنا المالي جيد جدًا والميزانية مستقرة

من جانبه.. حرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على طمأنة عشاق السينما على الوضع الحالي للدورة الجديدة من المهرجان مؤكدًا أن “مهرجان القاهرة يولد من جديد” قائلًا: “وضعنا المالي جيد جدًا، الميزانية مستقرة، وندعم الصناعة المحلية من خلال رعاة مصريين، ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني واللبناني، المهرجان يتمدد من وسط القاهرة إلى المدن الجديدة لأول مرة مثل: الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وأدعو الجمهور للتواجد والاستمتاع بفعاليات المهرجان”.

كما أشار رئيس المهرجان إلى أن الدورة الـ 45 ستقدم فرصة استثنائية للعالم لمشاهدة تراثنا السينمائي المرمم والمترجم، حيث رمم القاهرة السينمائي 10 أفلام من أروع كلاسيكيات الفن المصري، ومن بينها: “الزوجة الثانية، السمان والخريف، سواق الأتوبيس والحرام”.

اختتم حسين فهمي حديثه قائلا: “أدعو الجمهور للتواجد وحضور الفعاليات المختلفة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من برنامج أفلام قوي ومتنوع إلى فعاليات مهمة، بالإضافة إلى التواصل مع ضيوف المهرجان من صناع الأفلام والنجوم”، مردفًا: “أود أن أذكر أن الدورة الأخيرة للمهرجان حققت مبيعات تذاكر عالية جدًا، حيث وصل عدد الحضور إلى 45,000 مشاهد. وأتمنى أن نتجاوز هذا العدد بشكل كبير ونصل إلى أعداد أكبر”.

مدير المهرجان: رفضنا التعاون مع أي جهة مدرجة في قائمة المقاطعة

بدوره.. أعلن الناقد الفني عصام زكريا مدير الدورة الـ 45 من القاهرة السينمائي أن المهرجان كان حريصًا كل الحرص على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن الإدارة رفضت بشكل قاطع التعاون مع أي جهة مدرجة في قائمة المقاطعة.