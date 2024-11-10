الأحد 10 نوفمبر 2024
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اقتصاد

المؤشرات العربية تحقق ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في أسبوع، وحققت المؤشرات العربية ارتفاعًا أسبوعيًا بعد أسبوع حافل شهد انطلاق الانتخابات الأمريكية وإعلان ترامب رئيسًا بخلاف تخفيض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة. 


ففي الإمارات العربية المتحدة 


أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على انخفاض في جلسة الجمعة مع تراجع أسعار النفط وسط انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.


وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.2% منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات مع انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.6% وسهم ألفا ظبي القابضة المملوكة للشركة العالمية القابضة 1.4%.


أما على مستوى الأسبوع، حقق سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي ارتفاعات أسبوعية بنحو 1%.


وفي المملكة العربية السعودية 


أغلقت المؤشرات السعودية جلسة الخميس على ارتفاع جماعي وسط صعود لأغلب القطاعات بالسوق في مقدمتها قطاعي البنوك والطاقة.
 

 

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا بأكثر من 0.3% ليغلق عند مستوى 12130 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي وعلى مستوى الأسبوع.


سجل المؤشر ثاني مكاسب أسبوعية بنحو 1% ليغلق عند أعلى مستوى أسبوعي منذ نهاية سبتمبر 2024.


وتراجعت السيولة بالسوق السعودية لمستوى 7.54 مليار ريال مقابل 7.58 مليار ريال بنهاية جلسة الأربعاء الماضي.


وقررت MSCI زيادة معامل الإدراج الأجنبي (FIF) ومعامل الإدراج المحلي (DIF) لشركة أرامكو السعودية إلى 0.024 من 0.018  أي أقل من عشر النقطة المئوية وذلك اعتبارًا من إغلاق يوم 25 نوفمبر 2024.


وكانت شركة MSCI قد قامت بشكل استثنائي بتنفيذ تغييرات في مؤشراتها بعد إغلاق 21 يونيو الماضي نظرًا للحجم الكبير للطرح العام الثانوي لشركة أرامكو.

 

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