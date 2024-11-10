الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم العجوزة: منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في الأوقات المحددة

تعليم العجوزة،فيتو
تعليم العجوزة،فيتو

 عقدت الدكتورة حنان موسى، مدير عام إدارة العجوزة التعليمية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة لبحث سبل تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة، وبمتابعة مستمرة من سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

تركيز على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة

وأكدت الدكتورة حنان موسى خلال الاجتماع أهمية اتخاذ القرارات بسرعة وحزم في جميع الأمور التي تخص الطلاب، مشددةً على ضرورة تقديم تقارير فورية عن أي مشكلة تواجه المدارس ليتم التعامل معها على الفور.

كما شددت المديرة على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي بكل دقة، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وتحفيز الطلاب والمعلمين على بذل أقصى جهد.

التأكيد على دور الإشراف المدرسي

وأوصت الدكتورة حنان موسى بضرورة تفعيل دور الإشراف المدرسي لضمان سلامة الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل يومي، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لمقابلة أولياء الأمور وعدم السماح بدخولهم إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي إلا في الأوقات المخصصة لذلك.

وشددت المديرة على ضرورة متابعة الشئون المالية والإدارية في المدارس، والتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات الروتينية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى رفع كفاءة العملية التعليمية في إدارة العجوزة، وتحسين الأداء المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة العجوزة التعليمية التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني ادارة العجوزة عادل النجار محافظ الجيزة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

مواد متعلقة

حملة لإزالة إشغالات بائعي الماشية في جزيرة الدهب بالجيزة (صور)

انطلاق أعمال رصف بلاط الإنترلوك بشوارع الحوامدية (صور)

مصر تبعث رسالة أمل للعالم.. وزيرة البيئة تتسلم جائزة Esri الدولية في مجال التحول الرقمي البيئي.. وتؤكد: نعمل على تنفيذ شراكة عالمية لحماية التنوع البيولوجي

ضبط ميكروباصات بتهمة تقطيع خط السير وعدم الالتزام بالأجرة المحددة في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء الأحياء

غلق شارع الهرم بالجيزة أمام محطة مترو المطبعة لمدة 6 أشهر

البيئة تفوز بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024"

باحث مصرى يكشف «الوادى الغامض» فى الصحراء الشرقية.. «الكشف الجديد» يضع مصر على خريطة الاكتشافات الجيولوجية العالمية

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أخبار مصر: البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول توقعات الخبير الهولندي بتعرض مصر لزلزال مدمر، صلاح يلاحق هالاند، وفاة والدة مفيدة شيحة، إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية

يبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق

تغييرات بالجملة في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. إعفاء محمد صلاح وعبد المنعم.. الإصابة تحرم زيزو وإمام عاشور.. وانضمام 3 وجوه جديدة

تعليم العجوزة: منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في الأوقات المحددة

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة وموعد عرضه

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-11-2024 في مصر

منوعات

المزيد

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads