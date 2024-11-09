السبت 09 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

حملة لإزالة إشغالات بائعي الماشية في جزيرة الدهب بالجيزة (صور)

حملة جزيرة الدهب,
حملة جزيرة الدهب, فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين بطريق فرحات بجزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة من تراكم للمخلفات والقمامة ووجود رعاه للأغنام والماشية ما يعكس مظهرًا غير حضاري 
 

و كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بالاستجابة الفورية لشكوي المواطنين ورفع كافة المخلفات مع المتابعه الدورية للقطاع للتاكد من كفاءة النظافة ومنع اي اشغالات. 

ووجه حي جنوب الجيزة برئاسة اشرف تامر حملة اسفرت عن رفع  المخلفات والأتربة وتجريد الطريق مع رفع اشغالات تابعه لأحد بائعي الماشية المتجولين وتوجيه انذار له بعدم تكرار المخالفة.

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