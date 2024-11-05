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أخبار مصر

"القومي لحقوق الإنسان": زيادة حجم المشاركة بين الشباب في الانتخابات المقبلة

مشيرة خطاب والمستشار
مشيرة خطاب والمستشار حازم بدوي، فيتو

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال مساعدة المواطنين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، وتيسير إجراءات مشاركتهم. 

جاء ذلك خلال توقيع مراسم  بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وأشارت إلى التعاون الدولي مع المنظمات الدولية، لتوسيع دائرة الشرعية بمشاركة تلك المنظمات الدولية. 

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان يتمثل في زيادة حجم المشاركة في الانتخابات، لما لديه من رصيد كبير بين الشباب المصري المتحمس للمشاركة السياسية والإدلاء برأيه في الانتخابات، لأنه أصبح أكثر يقينا بشفافية العملية الانتخابية. 

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الشكاوى من المواطنين، مؤكدة على استقلالية المجلس ماديا وإداريا. 

تأتي مراسم توقيع البروتوكول في إطار تعزيز الجهود المبذولة والمستمرة والتي تستهدف  التمكين في المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي لدى المواطنين وحقوقهم وواجباتهم. 

كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم واستثمار الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز قيم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المستحقة من خلال دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة الانتخابات والفئات المستهدفة محل اهتمام واختصاص المجلس القومي ودوره وتمكينا وتأهيلا للمجتمع المدني كشريك رئيسي في هذا الإطار.

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