بالأرقام، "الأميك" يكشف مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال 9 أشهر
مبيعات الاتوبيسات.. استعرض “الأميك” تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري، إجمالي مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 9 أشهر بالعام الجاري بما يعادل 4900 أتوبيس بنسبة بلغت 14%.
مبيعات سوق الأتوبيسات في 9 شهور بمصر
ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات “الاميك”، فإن ترتيب مبيعات سوق الأتوبيسات في مصر خلال الفترة من أول يناير حتى شهر سبتمبر جاءت كالتالي:
1-كانت في المركز الأول أتوبيسات تويوتا بحصة سوقية تصل نحو 31% اي ما يعادل بيع 1522 أتوبيس.
2- وفي المركز الثاني جاءت أتوبيسات شيفروليه بعد بيع ما يقرب من 1227 مركبة وحصة 25%.
3- وفي المركز الثالث أتوبيسات جولدن دراجون بعد بيع ما يقرب من 739 مركبة وحصة 15%.
4- وفي كانت في المركز الرابع أتوبيسات كينج لونج 623 مركبة وحصة 6%.
5- وفي كانت في المركز الخامس أتوبيسات ميتسوبيشي بعد بيع ما يقرب من 309 مركبات وحصة 6%.
6- وفي المركز السادس أتوبيسات فوتون بعد بيع ما يقرب من 189 أتوبيسا بحصه سوقية 4%.
7- مرسيدس استطاعت بعد بيع ما يقرب من 162 مركبة بحصة سوقية 3%.
8- سوزوكي تمكنت من بيع مايقرب من 83 مركبة وحصة 2%.
9- فولفو 62 مركبة وحصة 1%.
10- هيونداي 11 مركبة وحصة أقل من 1%.
مبيعات الـ فان في مصر
وأكد الاميك، تراجع مبيعات السيارات ألفان خلال اول 9 أشهر بنسبة أكثر من 57% وبلغت 886 مركبة, بينما كانت في الفترة الموازية من العام الماضي أكثر من 2000 وحدة. وجاء الترتيب كالتالي:
1- شيفروليه 803 مركبة وحصة 91%.
2- سوزوكي 83 مركبة وحصة 9%.
ترتيب مبيعات الميكروباصات في مصر
وفي فئة الميكروباص جاء الترتيب خلال أول 9 شهور في مصر كالتالي:
1- جولدن دراجون 739 ميكروباص وحصة 34%.
2- تويوتا بحصة 29%.
3- كينج لونج في المركز الثالث 623 ميكروباص وحصة 28%.
4- فوتون 189 ميكروباص وحصة 9%.
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