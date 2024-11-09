بالأرقام، "الأميك" يكشف مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال 9 أشهر

مبيعات الاتوبيسات.. استعرض “الأميك” تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري، إجمالي مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 9 أشهر بالعام الجاري بما يعادل 4900 أتوبيس بنسبة بلغت 14%.





مبيعات سوق الأتوبيسات في 9 شهور بمصر



ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات “الاميك”، فإن ترتيب مبيعات سوق الأتوبيسات في مصر خلال الفترة من أول يناير حتى شهر سبتمبر جاءت كالتالي:



1-كانت في المركز الأول أتوبيسات تويوتا بحصة سوقية تصل نحو 31% اي ما يعادل بيع 1522 أتوبيس.



2- وفي المركز الثاني جاءت أتوبيسات شيفروليه بعد بيع ما يقرب من 1227 مركبة وحصة 25%.



3- وفي المركز الثالث أتوبيسات جولدن دراجون بعد بيع ما يقرب من 739 مركبة وحصة 15%.



4- وفي كانت في المركز الرابع أتوبيسات كينج لونج 623 مركبة وحصة 6%.



5- وفي كانت في المركز الخامس أتوبيسات ميتسوبيشي بعد بيع ما يقرب من 309 مركبات وحصة 6%.



6- وفي المركز السادس أتوبيسات فوتون بعد بيع ما يقرب من 189 أتوبيسا بحصه سوقية 4%.



7- مرسيدس استطاعت بعد بيع ما يقرب من 162 مركبة بحصة سوقية 3%.



8- سوزوكي تمكنت من بيع مايقرب من 83 مركبة وحصة 2%.



9- فولفو 62 مركبة وحصة 1%.



10- هيونداي 11 مركبة وحصة أقل من 1%.





مبيعات الـ فان في مصر



وأكد الاميك، تراجع مبيعات السيارات ألفان خلال اول 9 أشهر بنسبة أكثر من 57% وبلغت 886 مركبة, بينما كانت في الفترة الموازية من العام الماضي أكثر من 2000 وحدة. وجاء الترتيب كالتالي:



1- شيفروليه 803 مركبة وحصة 91%.



2- سوزوكي 83 مركبة وحصة 9%.



ترتيب مبيعات الميكروباصات في مصر

