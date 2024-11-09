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اقتصاد

بالأرقام، "الأميك" يكشف مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال 9 أشهر

السيارات , فيتو
السيارات , فيتو

مبيعات الاتوبيسات.. استعرض “الأميك”  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري، إجمالي  مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 9 أشهر بالعام الجاري  بما يعادل  4900 أتوبيس  بنسبة  بلغت 14%.
 


 مبيعات سوق الأتوبيسات في 9 شهور بمصر
 

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات  السيارات  “الاميك”، فإن  ترتيب مبيعات سوق الأتوبيسات في مصر خلال الفترة من أول يناير حتى شهر سبتمبر جاءت كالتالي: 

1-كانت في المركز الأول أتوبيسات تويوتا بحصة سوقية تصل نحو 31% اي ما يعادل بيع  1522 أتوبيس.

2- وفي المركز الثاني جاءت أتوبيسات شيفروليه بعد بيع ما يقرب من 1227 مركبة وحصة 25%.

3- وفي المركز الثالث  أتوبيسات جولدن دراجون بعد بيع ما يقرب من 739 مركبة وحصة 15%.

4- وفي كانت في المركز الرابع  أتوبيسات كينج لونج 623 مركبة وحصة 6%.

5- وفي كانت في المركز الخامس  أتوبيسات ميتسوبيشي  بعد بيع ما يقرب من 309 مركبات وحصة 6%.

6- وفي المركز السادس  أتوبيسات فوتون بعد بيع ما يقرب من 189 أتوبيسا بحصه سوقية 4%.

7- مرسيدس استطاعت بعد بيع ما يقرب من 162 مركبة بحصة سوقية  3%.

8- سوزوكي تمكنت من  بيع مايقرب من 83 مركبة وحصة 2%.

9- فولفو 62 مركبة وحصة 1%.

10- هيونداي 11 مركبة وحصة أقل من 1%.


 مبيعات الـ فان في مصر
 

وأكد الاميك، تراجع مبيعات السيارات  ألفان خلال اول  9 أشهر بنسبة أكثر من 57% وبلغت 886 مركبة, بينما كانت في الفترة الموازية من العام الماضي أكثر من 2000 وحدة. وجاء الترتيب كالتالي:

1- شيفروليه 803 مركبة وحصة 91%.

2- سوزوكي 83 مركبة وحصة 9%.
 

ترتيب مبيعات الميكروباصات في مصر 
 

وفي فئة الميكروباص جاء الترتيب خلال أول 9 شهور في مصر كالتالي: 

1- جولدن دراجون 739 ميكروباص وحصة 34%.

2- تويوتا بحصة 29%.

3- كينج لونج في المركز الثالث 623 ميكروباص وحصة 28%.

4- فوتون 189 ميكروباص وحصة 9%.

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