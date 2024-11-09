الغندور والبساطي وجمال في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اختيار ثلاثي التحكيم المصري بقيادة أحمد الغندور ويعاونه كل من يوسف البساطي وسمير جمال مساعدين للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ عام في مصر

موعد تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 سنة

تُقام بطولة منطقة "أوناف"، ما بين 14 و26 نوفمبر 2024، وستحتضنها مدينة السويس المصرية.

سيشارك في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، في منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، كل من منتخبات مصر (البلد المضيف)، الجزائر، المغرب، تونس وليبيا.

الحكم المساعد الدولي سمير جمال، فيتو

تُجرى التصفيات على شكل بطولة مصغرة بمشاركة المنتخبات الخمس، وسيتأهل صاحب الصدارة والوصيف، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز.

أحمد الغندور والبساطي وجمال من ابرز الحكام المصريين الذي وقع عليهم الاختيار لتمثيل بلادهم في هذا المحفل الافريقي، حيث يعتبر الثلاثي ضمن حكام النخبة الأفريقية المتميزين.

يشارك الثلاثي المصري في كل المحطات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي الكاف ويقدمون ادءا مشرفا والذي يظهرون بصورة طيبة في جميع البطولات.