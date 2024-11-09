موعد عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا ضمن" فعاليات مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة الدولي، يشارك الفيلم المغربي أنا مش أنا في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سيتم عرضه يوم 19 نوفمبر.

طاقم عمل الفيلم المغربي أنا مش أنا

الفيلم من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم الفنان عزيز داداس المعروف بأدائه المتنوع وأسلوبه الكوميدي الفريد، وتشارك في البطولة الفنانة القديرة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز. تمت دبلجة الفيلم ب اللهجة المصرية، مما يجعله أقرب للجمهور المصري. الفيلم من إنتاج شركة سبيكطوب، بقيادة المنتجة فاطنة بنكران.