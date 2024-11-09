مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يكرم الفلسطيني كامل الباشا ويمنحه البرج الذهبي

يكرم مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير فى دورته الجديدة الممثل الفلسطيني الكبير "كامل الباشا" ومنحه البرج الذهبى عن مشواره الفنى.

تكريم كامل الباشا بجائزة البرج الذهبي

ويأتي حفل تكريم “كامل الباشا” أثناء افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يوم ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بدار الأوبرا المصرية.

وعن منحه البرج الذهبي قال “الباشا”: شكرًا للقائمين على مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير على منحي هذا التكريم، وسعيد ان التكريم من مهرجان سينمائي متخصص بالفيلم القصير، وشكرًا أيضًا لكل السينمائيين وصناع الأفلام المخلصين والمؤمنين بأهمية الفيلم القصير

كامل الباشا

و كامل الباشا، واحد من أبرز الفنانين العرب على الإطلاق الذين حققوا نجاحًا استثنائيًّا سواء على الشاشة الذهبية أو الصغيرة واستطاع النجاح أيضًا فى اقتناص عدة جوائز عربية وأخرى عالمية كان أبرزها حصده جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولى كذلك تمثيله ومشاركته فى الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للعام الماضي.