بعثة منتخب 2008 تغادر اليوم إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

منتخب 2008 ، تغادر القاهرة اليوم الجمعة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 لكرة القدم، في طريقها إلى المغرب، لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

ويشارك منتخب مصر للناشئين في التصفيات رفقة منتخبات المغرب صاحب الضيافة والجزائر وتونس وليبيا.

وتقام مباريات التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، والتي يحدد الكاف الدولة المستضيفة لها خلال الفترة المقبلة.

إيهاب الكومي يرأس بعثة منتخب الناشئين

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 إلى المغرب، لعضو المجلس إيهاب الكومي

إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، فيتو

منتخب الناشئين يفوز على شباب

زد وديا

وكان منتخب 2008 خاض تجربة ودية أمام فريق زد للشباب مواليد 2005 الثلاثاء الماضي، وحسمها منتخب الناشئين لصالحه بهدفين مقابل هدف، في آخر التجارب الودية قبل السفر إلى المغرب.

موعد انطلاق تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين،، وجاءت مواعيد منتخب 2008 على النحو التالي:

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب 2008 في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الـ2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلًّا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.