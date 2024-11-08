الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة منتخب 2008 تغادر اليوم إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب 2008، تغادر القاهرة اليوم الجمعة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 لكرة القدم، في طريقها إلى المغرب، لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا 

ويشارك منتخب مصر للناشئين في التصفيات رفقة منتخبات المغرب صاحب الضيافة والجزائر وتونس وليبيا.

وتقام مباريات التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، والتي يحدد الكاف الدولة المستضيفة لها خلال الفترة المقبلة. 

إيهاب الكومي يرأس بعثة منتخب الناشئين

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 إلى المغرب، لعضو المجلس إيهاب الكومي

إيهاب الكومي عضو
إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، فيتو

 

منتخب الناشئين يفوز على شباب

 زد وديا

وكان منتخب 2008 خاض تجربة ودية أمام فريق زد للشباب مواليد 2005 الثلاثاء الماضي، وحسمها منتخب الناشئين لصالحه بهدفين مقابل هدف، في آخر التجارب الودية قبل السفر إلى المغرب. 

 

موعد انطلاق تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 سنة

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين،، وجاءت مواعيد منتخب 2008 على النحو التالي: 

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو
مواعيد مباريات منتخب 2008 في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الـ2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلًّا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية.

منتخب 2008 منتخب الناشئين مواليد 2008 تصفيات شمال افريقيا للناشئين المغرب إيهاب الكومي

مواد متعلقة

منتخب 2008 يفوز على شباب زد 2-1 في البروفة الأخيرة (صور)

حازم إمام وعلاء نبيل يحفزان لاعبي منتخب الناشئين قبل مباراة زد الودية

إيهاب الكومي رئيسا لبعثة منتخب 2008 في المغرب

التسنين والوديات، أزمات تحاصر منتخب 2008 قبل تصفيات شمال أفريقيا

الأكثر قراءة

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

نيران صديقة، 3 نجوم من الأهلي يصدمون ناديهم السابق بشأن ركلة جزاء زد

أول ظهور للمطرب حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات (فيديو وصور)

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

اتكتب لهم عمر جديد، سقوط سيارة زفة بعروسين أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية (صور)

يحتفظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش، فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

منوعات

المزيد

بسلاح قاذف للقنابل، شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب، وجيش الاحتلال يعاقبه

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads