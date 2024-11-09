السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم محتويات مخزن بكرداسة (صور)

حريق يلتهم محتويات
حريق يلتهم محتويات مخزن بكرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن بمنطقة كرداسة، والتهمت النيران محتوياته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل مخزن ببرك الخيام بدائرة قسم شرطة كرداسة، على الفور، تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني تم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حريق حريق مخزن حريق كرداسة

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