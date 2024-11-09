السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

رئيس جمعية الحق في السكن: المحكمة راعت حقوق المستأجرين بزيادة غير مجحفة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قال محمد عبدالعال رئيس جمعية الحق في السكن والمدافع عن المستأجرين، بأن المحكمة أقرت زيادة أجرة الإيجارات القديمة بما يتناسب مع دخول المستأجرين.

وتابع: إننا نثمن دور المحكمة الدستورية التى لم تطلق العنان للبرلمان في زيادة مجحفة بحق المستأجرين وحتى لا يؤثر على العدالة في قيمة الزيادة.

زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية. 

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