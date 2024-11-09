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حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأحد 10-11-2024

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقسا معتدلا نهارًا، باردا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 24 نهارًا  و14 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،  وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية غدًا:

 

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 24

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 23

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 24

بنها: الصغرى 16 والعظمى  24

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 13   والعظمى 24

كاترين الصغرى 09 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 24

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  26

السويس: الصغرى 17 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 31

الفيوم: الصغرى 15  والعظمى 25

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 24

المنيا: الصغرى 15 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 25

سوهاج الصغرى  16 والعظمى 26

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 30

 

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