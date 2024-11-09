السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظات

فعاليات المكتبة المتنقلة بمراكز البحيرة احتفالا بأعياد الطفولة

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة بالبحيرة

تشارك المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بدمنهور في احتفالات أعياد الطفولة من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية الهادفة بعنوان فرحتنا بين الأطفال تكمل وذلك بهدف مشاركة  الأطفال فرحتهم ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

قافلة ثقافية بحوش عيسى يوم الاثنين 

تبدأ الفعاليات غدا الأحد  بزيارة المكتبة المتنقلة مدرسة التراس للتعليم الأساسي بكفر الدوار، تليها يوم الاثنين  قافلة ثقافية بحوش عيسى، ثم يوم الأربعاء  بمدرسة علي المغربي الإعدادية بمدينة رشيد، وتختتم الفعاليات يوم الجمعة  بنادي المحمودية الرياضي.

ترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية

تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الثقافة والوعي لدى الأطفال، مع توفير بيئة تعليمية ممتعة تساهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية. ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة واسعة من الأطفال وأسرهم، مما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية، كما ستتضمن الأنشطة ورش عمل، وقراءات قصصية، وعروض فنية، مما يجعلها تجربة فريدة وممتعة للجميع.

 

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