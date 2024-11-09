السبت 09 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

هشام عطوة: مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يدخل الخدمة قريبا (صور)

الفنان هشام عطوة،
الفنان هشام عطوة، فيتو

أجرى الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح صباح اليوم السبت، جولة بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية لتفقد ومتابعة سير أعمال التطوير الجارية بالمسرح حاليا وفقا لأحدث التقنيات الفنية ووسائل الحماية والأمان، ومدي جاهزيته للعمل بعد إنتهاء مشروع تطويره وافتتاحه قريبا.

مسرح بيرم التونسي 

وقال عطوة: أن زيارة مسرح بيرم التونسي تأتي ضمن سلسلة جولات بعدد من المسارح التي تشهد عمليات تطوير وتجديد.

وأضاف أنه عقد علي هامش الزيارة اجتماعا مطولا لأعضاء لجنة الخطة الاستثمارية ببيت المسرح بحضور كامل أعضائها لمناقشة أولويات تطوير وصيانة المواقع التابعة للبيت الفني للمسرح  بهدف تحديثها بما يليق باستقبال الجمهور في  مسارح الدولة.

وكذلك رفع قدرتها بما يساعد علي تقديم عروض مسرحية تعتمد علي التقنيات الحديثة.

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مسرح بيرم التونسي الفنان هشام عطوة بيرم التونسي الفني للمسرح البيت الفني للمسرح

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