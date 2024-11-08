وزير الثقافة يلتقي أعضاء جمعية وفرقة قصار القامة لبحث سبل دعمهم

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع عصام شحاتة، رئيس جمعية،" الأقزام المصرية"، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث أطر تعزيز التعاون وسبل دمجهم في فعاليات وأنشطة الوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمل فرقة قصار القامة للفنون الشعبية في الإسكندرية وآليات دمجها في أنشطة وزارة الثقافة.



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن وزارة الثقافة ستظل داعمة لجميع المواهب في المجتمع، وهو ما يمثل أحد أولويات القيادة السياسية.

كما وجّه وزير الثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بسرعة حل المعوقات التي تواجه الفرقة، بما في ذلك توفير مقر جيد ومناسب لتدريب الأعضاء، وتوفير ملابس ملائمة، وإنهاء مستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى إعداد برنامج مشاركات وعروض خاصة بهم في الفعاليات التي تنظمها الوزارة لتعريف الجمهور بفرقتهم.

وأكد وزير الثقافة أنه سيقوم بحضور أحد عروض الفرقة بعد حل جميع المعوقات في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أعرب عصام شحاتة والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذا اللقاء وثقتهم الكاملة في دعم القيادة السياسية لهم ولكل أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الفرقة تعد أول فرقة فنون شعبية مصرية من قصار القامة ومعتمدة من وزارة الثقافة. كما توجه بالشكر إلى وزير الثقافة على سرعة استجابته لندائهم ودعمه لقضيتهم.

وأكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف بدء العمل على الفور لسرعة حل جميع العقبات وتنفيذ توجيهات وزير الثقافة في هذا الشأن، مشيرًا إلى مشاركة الفرقة في أول مهرجان لفنون التحدي الذي ستنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن فرقة قصار القامة للفنون الشعبية بالإسكندرية هي أول فرقة معتمدة من وزارة الثقافة في هذا الإطار، وتتألف من 25 عضوًا بين راقصين وإداريين، وقد شاركت في عدد من الفعاليات، منها مهرجان "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة.

