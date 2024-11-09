محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

أدانت محكمة تركية، امرأة بالاعتداء على زوجها بعدما ضربته بغطاء قدر الطبخ في المنزل، وتسبب بإصابته.

محكمة تركية تدين إمرأة بعد ضرب زوجها بغطاء قدر الطبخ

وبدأت قصة المشاجرة الزوجية بين آدم (52 عامًا) وزوجته عائشة (49 عامًا) بخلاف اعتيادي، فقدت فيه الزوجة أعصابها وضربت زوجها بغطاء القدر، ليصيبه في وجهه ويكسر أحد أسنانه.

وتبادل الزوجان الاتهامات لدى الشرطة في ولاية سامسون، شمال تركيا ، لتصل القضية إلى المحكمة، بينما انفصل آدم وعائشة في السكن الذي كان يجمعهما مع أبنائهما الأربعة.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن المحكمة الجنائية في سامسون، أدانت الزوجين بالاعتداء على بعضهما، إذ ادعت الزوجة أيضًا في شكواها أن زوجها دفعها خلال الشجار وأصيبت نتيجة ذلك.

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