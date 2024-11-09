مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بروح التوازن

وجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

مجلس النواب يواصل مناقشة قوانين الإيجار القديم

وأكد مجلس النواب، أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه يواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة.

النواب يعلن الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف بقانون الإيجار القديم

وأوضح مجلس النواب، الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، قائلا: الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

وأكد مجلس النواب، أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار القديم” فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

موقف مجلس النواب من تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار مجلس النواب، إلى أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

مجلس النواب يتابع تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.

تكليف لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وأوضح مجلس النواب، أنه كلف خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

موعد عرض تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم

وأشار مجلس النواب، إلى أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس،أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع قانون الإيجار القديم، بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن.

وأعلن مجلس النواب، أنه من المقرر عرض تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم، خلال الجلسات العامة المقبلة.