السبت 09 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ناهد السباعي فنانة تشكيلية في مسلسل نقطة سوداء

ناهد السباعي , فيتو
ناهد السباعي , فيتو

كشفت  الفنانة ناهد السباعي عن البرومو التشويقي لدورها في مسلسل “نقطة سوداء”  والذي تلعب فيه دور فنانة تشكيلية في عائلة مفككة تعاني من الصراع مع والدتها وشقيقها بعد وفاة والدها.

 

مسلسل نقطة سوداء

 

على صعيد آخر كشفت  الفانة ناهد السباعي كواليس تصويرها أفيش مسلسلها الجديد نقطة سوداء والذي يتم عرضه بعد أربعة أيام، حيث صور الأفيش سامح السباعي.

نقطة سوداء تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت ناهد قد نشرت عبر صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جمعتها وباقي ابطال المسلسل.

 

 المسلسل مكون من ١٥ حلقة 

مسلسل نقطة سوداء  بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

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مسلسل نقطة سوداء نقطة سوداء الفنانة ناهد السباعي

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