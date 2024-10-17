مسلسل نقطة سوداء، أحمد فهمي يروج لأحدث أعماله الفنية

روج الفنان أحمد فهمي لمسلسل نقطة سوداء الذي يعتبر أحدث أعماله الفنية وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام.

ونشر أحمد فيديو ترويجي قصير وعلق قائلا: “قريبا مسلسل نقطة سوداء على شاهد”.

وتفاعل النجوم مع منشور فهمي، وانهالت عليه التهنئات، حيث بارك له أحمد صلاح حسني ومحمد علاء والمطرب هيثم نبيل.

شاهد تنشر البوسترات الفردية لأبطال المسلسل

وطرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نقطة سودة المقرر عرضه قريبا مجانا عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

من المقرر انطلاق عرض مسلسل نقطة سودة يوم 5 نوفمبر المقبل مجانا وبدون اشتراك من خلال منصة شاهد.

يشارك في مسلسل نقطة سودة باقة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

