وكيل صحة سوهاج يستعرض تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة

التقى السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، عددا من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين، بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور د. إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية ومحمد جلال العبادي مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة و د. شرين عايد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وناقش اللقاء العديد من الموضوعات الهامة التي تخص القطاع الصحي، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

دويدار خلال اللقاء يرد على كل أسئلة الصحفيين بالأرقام وبشفافية

ومن جانبه، أشار" دويدار "، إلى دور الإعلام الهادف لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين من المعلومات والحقائق، ونشر العلم والمعرفة، بما يساهم في تثقيف وتوعية المواطنين في شتى مناحي الحياة ومنها الصحية، وكذلك دور الإعلام الرئيسي في إبراز إنجازات الدولة وجهودها المبذولة تجاه المواطنين، وغيرها من الأهداف السامية للإعلام.

و خلال اللقاء أجري "دويدار" جلسة نقاشية قام خلالها بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصحفيين ومتابعتهم، بشأن القطاع الصحي والخدمات المقدمة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

دويدار يشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع الصحى بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي بالمحافظة يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية مشيرًا إلي انه تم مؤخرا إفتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام وافتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام وافتتاح المركز المتميز للخدمات الصحية العلاجية بشطورة، وإعادة تشغيل وحدة ال ms " التصلب المتعدد" بالمستشفى العام لتخدم مئات المرضي بصعيد مصر، معلنا أيضًا انه تم اليوم تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي.

ولفت " دويدار " إلى أن الإعلام يُعَد أحد الركائز الأساسية في العمل الصحي فهو حلقة الوصل بين المؤسسات والمواطنين ونقل نبض الشارع للمسئولين وتناول القضايا الطبية والصحية، والمساعدة في برامج الإرشاد والتوعية والتثقيف الصحي والمساعدة في الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأماكن تواجدها لتلبية احتياجاتهم الصحية، وخاصة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة لهم، والتي تشمل كلَّ فرد في الأسرة المصرية من الأطفال والسيدات والشباب وكبار السن، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه أشار محمد جلال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن استراتيجية العمل بالمكتب الإعلامي، تأتي وفقًا لرؤية وكيل وزارة الصحة، وتماشيًا مع أهداف الدولة و توجهاتها وفق رؤية إعلامية شاملة ومتطورة دائمًا لتصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه، وتحقيق إعلام مستدام مبني على التحول الرقمي، ورائد في صناعة المحتوى الهادف والشفاف، ليكون مرآةً تعكس الجهود الحقيقية لأفراد المنظومة الصحية من أجل تطبيق المشاريع والمبادرات الرئاسية التي أدرجتها وزارة الصحة في استراتيجية عملها

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