سورة «الدخان» من السور المكية، وكان نزولها بعد سورة «الزخرف»، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائل سورة الدخان، وسبب تسمية سورة الدخان بهذا الاسم، فإلى التفاصيل.

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

سبب تسمية سورة الدخان بهذا الاسم

ورد أن سورة الدخان سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار، حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم الرسول، وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكون، ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي. نزلت سورة الدخان بعد سورة الزخرف، وسورة الزخرف نزلت بعد رحلة الإسراء وقبيل الهجرة النبوية. سميت سورة الدخان بهذا الاسم لورود ذكر الدخان في قول الله تعالى في الآية العاشرة: "فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ" (الدخان 10).

فضائل سورة الدخان

1- أنها من المئين التي أُوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور:

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين... ".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

موضوعات سورة الدخان

1- الثَّناءُ على القُرآنِ الكريمِ، وبيانُ بَدءِ نُزولِه.

2- تَهديدُ المُشرِكينَ بالعَذابِ؛ جَزاءً على تَمادِيهم في الإعراضِ والشَّكِّ.

3- سَوقُ جانِبٍ مِن قِصَّةِ فِرعَونَ مع مُوسى عليه السَّلامُ.

4- ذِكرُ أقوالِ المُشرِكينَ الباطِلةِ في شأنِ البَعثِ، مع الرَّدِّ عليهم بما يَدحَضُ حُجَّتَهم.

5- وَصفُ أهوالِ يومِ القِيامةِ، وبَيانُ سُوءِ عاقِبةِ الكافِرينَ، وحُسنِ عاقِبةِ المُؤمِنينَ.

6- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا أصابه مِن أذًى، مع وَعْدِه بالنَّصرِ على أعدائِه.

مقاصد سورة الدخان

- تبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله في ليلة مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم، رحمة من الله بالعباد، وإنذارًا لهم وتحذيرًا. وقد جاء هذا الحديث مقرونًا ببيان بعض صفات الله الجليلة وأسمائه الحسنى، التي هي من أمهات القاعدة الإيمانية.

- تعريف للناس بربهم، رب السماوات والأرض وما بينهما، وإثبات لوحدانيته، وهو المحيي المميت رب الأولين والآخرين.

- بيان فضل الليلة التي أُنزل فيها القرآن، أي ابتدئ إنزاله، وهي ليلة القدر. وذكر جملة من دلائل الوحدانية، وتأييد الله من آمنوا بالرسل.

- الحديث عن القرآن وموقف الكافرين منه إبان التنزيل، وإصرارهم على الشك في القرآن، وتلهِّيهم لاعبين بأمور دنياهم، وتحذيرهم من عقوبات تلجئهم إلى الوعد بالإيمان، إذا كشف الله عنهم العذاب، لكنهم لا يَفون بوعدهم، بل ينقضونه، ويتمادون في غيهم، وأخيرًا ينذرهم الله بأن يبطش بهم بطشة كبرى منتقمًا منهم.

- بيان أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر، فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع؛ إيقاظًا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية؛ ليعلموا أن إجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده.

- ضَرْبُ المثل بأمم قد خلت، عصوا رسل الله إليهم، فحلَّ بهم من العقاب ما من شأنه أن يكون عظة لمن بعدهم؛ تفصيلًا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه، ودون التفصيل بقوم تُبَّع، وإجمالًا وتعميمًا بالذين من قبل هؤلاء.

- بيان موجز عن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من العذاب المهين، الذي كانوا يعانونه في مصر مستَعْبَدين.

- بيان موقف مشركي مكة إبان التنزيل من إنكار الآخرة والبعث، ومجادلتهم بالإقناع وبالإنذار بيوم الدين.

- تضمنت السورة حديثًا عن شجرة الزقوم في الجحيم، التي يكون منها طعام الأثيم، وعرض مشهدين من مشاهد يوم القيامة:

الأول: يتضمن بيان صنف من أصناف عذاب الكافرين المجرمين في الجحيم.

الثاني: يتضمن بيان بعض نعيم المتقين في جنات النعيم في مقابل بيان بعض عذاب الكافرين الجاحدين.

- خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بشأن القرآن الكريم، وتيسيره بلسانه العربي المبين، وإلماح ببشارته بأنه منصور بنصر الله له، وبأن المشركين المعاندين مخذولون، وبأن الله سينتقم منهم يوم الدين (يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم) (الشعراء:88-89).

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الأحاديث الواردة في سورة الدخان

وردت العديد من الأحاديث التي يستدل بها البعض على فضل سورة الدخان إلا أن دار الإفتاء المصرية استنكرت بعضها واستنكر البعض الآخر علماء الحديث، ونوردها كالآتي:

الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من قرأ " حم " الدخان في ليلة الجمعة غُفر له) رواه الترمذي (2889) من طريق هشام أبي المقدام، عن الحسن، عن أبي هريرة به.

ثم قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، هكذا قال أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد.

الحديث الثاني: روى الواحدي في " تفسيره " حديثًا عن أبي بن كعب بنحو الحديث السابق، إلا أن في سنده سلَّام بن سليم متهم بالكذب، لذلك حكم عليه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " بأنه ضعيف جدًّا.

الحديث الثالث: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قرأ " حم " الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتًا في الجنة ).رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/264)، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " ضعيف جدًّا، أخرجه الأصفهاني في " الترغيب والترهيب ".

الحديث الرابع: رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: من قرأ ( حم الدخان ) في ليلة، أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. قال الألباني (موضوع).

الحديث الخامس: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير». قالت دار الإفتاء: إنه حديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال والمستحبات

الحديث السادس: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ» أخرجه الترمذي، وقال الإمام أبو عيسى الترمذي: [هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَهِشَامٌ أَبُو المِقْدَامِ يُضَعَّفُ، وَلَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَكَذَا قَالَ أَيُّوبُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ].