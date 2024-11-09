" الوطنية للانتخابات " تعكف على تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستحقاق المقبل

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي على تنقية قاعدة بيانات الناخبين ، استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.

تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات ، حاليا، بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بشكل دوري .

موعد انتخابات مجلس النواب

وتعتبر انتخابات مجلس النواب هي أول استحقاق انتخابي قادم بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تنطلق في 12 نوفمبر 2025، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تنص على: أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر مدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.

وكان مجلس النواب الحالي قد بدأ أول اجتماعاته في 12 يناير 2021 والتي تستمر حتى 12 يناير 2026 ، ثم يتم إجراءات المجلس الجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي أي في 12 نوفمبر 2025.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.