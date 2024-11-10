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ثقافة وفنون

مؤلف "روج أسود": العمل يتناول 5 قصص من قاعات محكمة الأسرة

أيمن سليم مؤلف روج
أيمن سليم مؤلف روج أسود

أعرب أيمن سليم مؤلف مسلسل "روج أسود" عن سعادته بقرب انتهاء تصوير العمل الذى ظل منتظر خروجه للنور لسنوات، مؤكدًا أن هناك بعض شركات الأنتاج كانت تتحمس للعمل في البداية وبعد ذلك يختفون بسبب ضخامة الميزانية التي يتطلبها العمل.
 


تفاصيل مسلسل روج أسود

وقال أيمن سليم في تصريحات لفيتو: إن العمل عرض علي المنتج ممدوح شاهين منذ 3 سنوات ولكن لم يتم الاتفاق عليه، وخلال هذه السنوات قدمت مسلسل "دائما عامر" ومسلسل "أزمة منتصف العمر"، وتلقيت بعدها اتصال منه يريد مشروع "روج أسود" لتنفيذه.

وأضاف: جمعتنا جلسة عمل وتم الأتفاق على كل النقاط، وبالفعل بدأنا تصوير العمل والتحضير لكل شىء، وبعد ذلك تم التوقف لمدة 7 أشهر بسبب مشاكل في الإنتاج.


 

وأكد أن فكرة العمل حصل عليها من أحد أصدقائه بحكم عمله مستشارًا بمحكمة الأسرة، وكان دائما يساله عن بعض الأستشارات القانونية، وبعدها وجد ان هناك مخزون كبير جدًا داخل محكمة الأسرة، وإن المشاكل ليست مقتصرة فقط على الخلافات الأقتصادية بسبب المعيشة، او الخيانة الزوجية، بل هناك أسباب كثيرة وتفاصيل أكثر وأكثر سوف يتم عرضها في مسلسل "روج اسود".

وأضاف بعد لأن قرأت العديد من القصص والحكايات قررت اختيار 6 قصص تشبهني وتكون قريبة من الجمهور، وبالفعل تم تحديدهم، ولكن نظرًا لظروف الانتاج قررنا الأستغناء عن قصة منهم.

وأوضح القصة السادسة من العمل التي تم الأستغناء عنها أقوم حاليًا بكتابتتها في مسلسل لوحدها يكون 10 حلقات فقط، لأنها من أهم القصص، مشيرًا إلى ان القصص جميعهم كل واحدة تصلح لتكون عمل مختلف، ولكن التجمعية أحبها، بأختلاف الطبقات والأعمال في العمل.



تفاصيل روج أسود 

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

 

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

 

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روج أسود ايمن سليم مسلسل روج أسود رانيا يوسف داليا مصطفي

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