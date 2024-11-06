مؤلف روج أسود لفيتو: لم ننتهِ من التصوير والعمل من قصص حقيقية

أكد المؤلف أيمن سليم مؤلف مسلسل روج أسود أن أسرة العمل حتى الآن لم تنتهى من تصوير مشاهد العمل، ويتم التصوير داخل الديكورات الأساسية للعمل.

وقال في تصريحات لفيتو: إن العمل يحمل قصصًا حقيقة للجمهور من الواقع الذي نعيش به، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مختلفًا بشكل كامل.

تفاصيل روج أسود

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.