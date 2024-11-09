السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز نحو 12 جنيهًا في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق تراوح ما بين 8 و12 جنيهًا؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار لحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط  سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 371.3 جنيه، بارتفاع 12 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 408.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا يقدر بـ 8 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 399.2 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
txt

تباين أسعار لحوم البتلو في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

txt

ملحقوش يتهنوا بيها، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق بعد انخفاض 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم الكندوز أسعار لحوم ارتفاع اسعار اللحوم اللحوم الكندوز اللحوم كندوز سعر اللحم سعر اللحم الكندوز سعر اللحوم سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر كيلو لحم سعر لحوم كيلو اللحم كيلو اللحوم كيلو لحم موقع فيتو

مواد متعلقة

ارتفاع كبير السن وانخفاض الصغير، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

يصل إلى 26.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

الكيلو يبدأ من 250 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

تصل لـ 3 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

أسعار اللحوم الضأن في الأسواق اليوم السبت 2/11/2024

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

تصالح حسين الشحات والشيبي (صور)

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

منوعات

المزيد

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (4 – 4)

بعد تكرار حالات الوفاة أثناء الصلاة، ما هي علامات حسن الخاتمة؟

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads