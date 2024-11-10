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أخبار مصر

بسبب الأطفال، النقل تحذر المواطنين بمنع توقف القطارات بهذه المحطات

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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هددت الهيئة القومية للسكك الحديد، بمنع إيقاف القطارات بأي محطة يشهد نطاقها رشق القطارات بالحجارة؛ وذلك لحث الأهالى بهذه المناطق على التكاتف مع السكك الحديد لمحاربة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.

السكك الحديد ووزارة النقل تحذر 

 

وناشدت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف، بالإضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات.

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التواصل الاجتماع تعطيل مسير القطارات هيئة السكك الحديديه رشق القطارات بالحجارة

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