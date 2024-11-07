الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سفير موريتانيا يطلب من شيخ الأزهر زيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء بلاده

شيخ الأزهر وسفير
شيخ الأزهر وسفير موريتانيا، فيتو
ads

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، السيد الحسين سيدي عبد الله الدية، سفير موريتانيا لدى القاهرة، لبحث سُبُل تعزيز الدعم الأزهري لأبناء موريتانيا.

الإمام الأكبر: الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بموريتانيا، مشيرًا إلى دور موريتانيا في نشر الثقافة والعلوم العربية، مؤكدًا أن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني، مشيرًا إلى أن الأزهر يستضيف مئات الطلاب الموريتانيين الذين يدرسون في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسات العليا، كما يخصص الأزهر ٣٥ منحة سنوية لأبناء موريتانيا للالتحاق بجامعة الأزهر.

سفير موريتانيا يطلب من شيخ الأزهر زيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء موريتانيا

من جانبه، أعرب السفير الموريتاني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لدور فضيلته في دعم الشعب الموريتاني، كما طلب من فضيلته زيادة عدد المنح الدراسية التي يخصِّصها الأزهر لأبناء موريتانيا للالتحاق بجامعة الأزهر وخاصة في الكليات التطبيقية؛ كالطب والصيدلة والعلوم، بما يتناسب مع التحديات المجتمعية، ويلبي الحاجات الملحة للمجتمع الموريتاني.

txt

شيخ الأزهر لرئيس إستونيا: ما يحدث في غزة من مجازر لا يمكن وصفها

txt

شيخ الأزهر: عالم اليوم تزدهر فيه اقتصاديات السلاح على نيران الحروب التي تنهش أجساد الأطفال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شيخ الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف سفير موريتانيا شيخ الأزهر الشريف

مواد متعلقة

شيخ الأزهر لرئيس إستونيا: ما يحدث في غزة من مجازر لا يمكن وصفها

شيخ الأزهر: عالم اليوم تزدهر فيه اقتصاديات السلاح على نيران الحروب التي تنهش أجساد الأطفال

الأكثر قراءة

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا عاجلا لعملائه

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

الجنيه الذهب يتكبد خسائر فادحة خلال 24 ساعة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

منوعات

المزيد

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads