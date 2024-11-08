وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مقر مركز شباب الغنيمي بقلين (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مقر مركز شباب الغنيمي بمركز قلين، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



وقال الوزير: “نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الخدمات الرياضية وتعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانًا بأن الرياضة تمثل أداة فعالة لبناء أجيال قوية وواعية، ونحن نعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في كل المحافظات لتلبية احتياجات الشباب”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط التنفيذية التي تضمن استكمال اعمال التطوير الشامل للبنية الشبابية والرياضية بما يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع النشء والشباب فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية لممارسة الرياضة ورفع مستويات اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة العامة لدى جميع أفراد الأسرة المصرية.



وأكد وزير الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يتم تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة لكافة المحافظات من أجل ضمان استكمال عملية التطوير والإنشاء الجديد للمرافق والمنشآت الرياضية بما يحقق تطلعات الشباب فى ممارسة الرياضة وبما يتيح ويوسع من مشروعات ومبادرات اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بهذا الإنجاز، معبرًا عن فخره بالشراكة المستمرة مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على أبناء المحافظة.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح مقر مركز شباب الغنيمي بمركز قلين، يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والذي يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بمركز قلين، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والمساهمة في رفع مستوى اللياقة البدنية، مما يعزز من دور المحافظة في نشر ثقافة الرياضة بين الأجيال.