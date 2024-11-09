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ثقافة وفنون

فيلم دراكو رع في المركز الأخير أمس بإيرادات 2800 جنيه

فيلم دراكو رع
فيلم دراكو رع

حقق فيلم "دراكو رع" إيرادات أمس الجمعة بلغت 2800 جنيها ليحل في المركز الأخير بين الأفلام المعروضة معه، ويصل إجمالي إيراداته خلال 10 أيام من العرض في السينما إلى نحو 258 ألف و535 جنيهًا، والفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس.

تفاصيل فيلم دراكو رع

والفيلم بطولة الثنائي الكوميدي،" خالد منصور، وشادي ألفونس"، اللذان قاما بتأليفه بالمشاركة مع محمود الفار، ومينا خزام، كما يضم طاقم العمل مجموعة من النجوم، بينهم مروان يونس، وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى المواهب الشابة مثل "ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، ويظهر كل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل في أدوار خاصة.

ويقدم فيلم "دراكو رع"، رؤية مبتكرة عن مصاصي الدماء، حيث يتناول العلاقة بين الشقيقين "أحمس" و"رمسيس"، اللذين قررا الاختباء لآلاف السنين بعد هزيمتهما في حرب ضد البشر في العصور القديمة، ومع ذلك، تجبرهما الظروف على الظهور مرة أخرى والعودة إلى مواجهة البشر في إطار كوميدي وخيالي، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء "الفامبيرز"، عبر العصور بصبغة كوميدية.

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