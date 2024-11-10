الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

بعد ارتفاع معاملات الشراء الإلكتروني، كيف يضمن المستهلك حماية حقوقه؟

المتجر الإلكتروني،
المتجر الإلكتروني، فيتو

 مع التطور الكبير في أساليب التسوق وزيادة الإقبال على الشراء الإلكتروني، بات من الضروري إيجاد بنود واضحة تحمي حقوق المستهلكين، وتضمن لهم إمكانية استرجاع السلع المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات.

 

حق المستهلك في استرجاع السلع 

 يتضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم عمليات البيع والشراء. خاصة حق المستهلك في استرجاع السلع.

ويحدد القانون فترة استرجاع تبدأ من تاريخ استلام السلعة، ويشمل هذا الحق حالات وجود عيوب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المعلن عنها.

 

يتيح القانون للمستهلك الحق في استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها، بشرط أن تكون السلعة غير مستخدمة وفي حالتها الأصلية.

وإذا كانت السلعة بها عيوب تصنيع أو كانت مخالفة للمواصفات، يحق للمستهلك استرجاعها خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء، حيث يتوجب على البائع رد المبلغ كاملًا أو استبدال السلعة بسلعة أخرى خالية من العيوب.

ومع انتشار التجارة الإلكترونية، يضع القانون شروطًا تحمي المستهلكين الذين يشترون عبر الإنترنت، ويتيح لهم الحق في استرجاع السلع إذا لم تتطابق مع الوصف أو المواصفات المعلنة.

 

عقوبات صارمة ضد التجار 

 وينص القانون على عقوبات صارمة ضد المتاجر أو البائعين الذين يرفضون استرجاع السلع أو رد الأموال، حيث تتضمن العقوبات غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، وفقًا لحجم المخالفة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام البائعين بحقوق المستهلكين وتقديم خدمات تتماشى مع المعايير المعتمدة.

 

مهام جهاز حماية المستهلك 

يعتبر جهاز حماية المستهلك، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القانون ومراقبة الأسواق، حيث يستقبل الجهاز شكاوى المستهلكين ويقوم بمتابعتها مع البائعين لضمان حل النزاعات المتعلقة باسترجاع السلع ورد الأموال. 

ويعمل الجهاز أيضًا على نشر الوعي بحقوق المستهلكين من خلال حملات توعية وتثقيف، ويعزز من الثقة بين المستهلك والبائع. 

 

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